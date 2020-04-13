Карантин в Киеве: сколько жителей столицы потеряли работу

Только 3% жителей столицы потеряли работу после введения ограничительных мер из-за коронавируса.

Такие результаты опроса, который состоялся в течение 4-7 апреля 2020 среди киевлян, представила группа Рейтинг.

59% отметили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений.

22% работают дистанционно.

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13% находятся в отпуске по собственному желанию и только 3% — потеряли работу.

В ходе исследования были опрошены 2 тыс. жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.