Карантин у Києві: скільки жителів столиці втратили роботу

Лише 3% жителів столиці втратили роботу після запровадження обмежувальних заходів через коронавірус.

Такі результати опитування, яке відбулося протягом 4-7 квітня 2020 року серед киян, представила група Рейтинг.

59% зазначили, що мали роботу до запровадження карантину. З них 21% зазначили, що продовжують працювати в звичному режимі після запровадження обмежень.

22% працюють дистанційно.

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13% знаходяться у відпустці за власним бажанням і лише 3% – втратили роботу.

Під час дослідження були опитані 2 тис. жителів Києва у віці від 18 років і старше методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.