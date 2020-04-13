Когда Верховная Рада вернется к обычному режиму работы

Верховная Рада Украины продолжает работать в обычном режиме даже при карантинных ограничениях, которые ввели из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Я с утра до вечера на работе, как и многие другие депутаты. Верховная Рада продолжает работать в обычном режиме, мы единственное, что изменили график наш, у нас больше комитетов и меньше заседаний, поэтому мы идем по процедуре внеочередных заседаний Рады, — пояснил Разумков.

Он добавил, что сейчас сложно предсказать, когда Рада вернется к обычному режиму пленарных заседаний, так как риски инфицирования коронавирусом еще достаточно высоки.

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Спикер Рады считает, что пока действующий механизм работы позволяет парламенту работать бесперебойно, однако, когда возникнет критическая потребность, то Рада перейдет к процедуре пленарных заседаний.

Напомним, по состоянию на 9.00 13 апреля в Украине 3 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.