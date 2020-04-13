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Факти / Україна / Політика

Коли Верховна Рада повернеться до звичного режиму роботи

Верховна Рада України продовжує працювати у звичному режимі навіть під час карантинних обмежень, які ввели через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Я від ранку до вечора на роботі, як і багато інших депутатів. Верховна Рада продовжує працювати у звичайному режимі, ми єдине, що змінили графік наш, у нас більше комітетів і менше засідань, саме тому ми йдемо за процедурою позачергових засідань Ради, – пояснив Разумков.

Він додав, що нині складно передбачити, коли Рада повернеться у звичайний режим пленарних засідань, бо ризики інфікування коронавірусом ще достатньо високі.

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Спікер Ради вважає, що наразі чинний механізм роботи дозволяє парламенту працювати безперебійно, однак, коли виникне критична потреба, то Рада перейде до процедури пленарних засідань.

Нагадаємо, станом на 9.00 13 квітня в Україні 3 102 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. За добу зафіксовано 325 нових випадків.

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