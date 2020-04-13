Киево-Печерскую лавру закрывают на карантин

Киево-Печерская лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин.

За минувшие сутки там обнаружили 63 инфицированных.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

— Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания, — добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в Киеве зафиксировали 495 случаев коронавируса.