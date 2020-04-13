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Факти / Україна

Києво-Печерську лавру закривають на карантин

Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин.

За минулу добу там виявили 63 інфікованих.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

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Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування.

– Ми повинні мати реальну картину про вогнище захворювання, – додав Кличко.

Нагадаємо, станом на 13 квітня у Києві зафіксували 495 випадків коронавірусу.

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