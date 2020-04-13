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Факты / Украина

Обработка личных данных без согласия больного: Рада приняла закон о карантине

Верховная Рада проголосовала за законопроект, устанавливающий правовые основания для ограничительных мер во время распространения коронавируса.

За законопроект №3320 13 апреля проголосовали 316 народных депутатов.

Проект закона, в частности, предлагает четко определить понятие “самоизоляция” и “обсервация”.

  • Самоизоляция — пребывание лица, в отношении которого есть обоснованные подозрения о риске инфицирования или распространения ним инфекционной болезни, в определенном им месте (помещении) с целью соблюдения противоэпидемических мероприятий на основе личного обязательства;
  • Обсервация — пребывание лица, в отношении которого есть риск распространения инфекционной болезни, в обсерваторе с целью его обследования и медицинского наблюдения за ним.

Правительству предполагается предоставить право определять их порядок, а местной власти — право создавать временные специализированные больницы для борьбы против Covid-19.

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Кроме того, предлагается временно ввести норму, необходимую для обработки персональных данных граждан без их согласия, с целью внедрения современных противоэпидемических мероприятий.

Как сообщалось, на период карантина предлагают запретить открывать дела о банкротстве юрлиц-должников.

Фото: Dreamstime

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