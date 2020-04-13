Обробка особистих даних без згоди хворого: Рада ухвалила закон про карантин

Верховна Рада проголосувала за законопроект, що встановлює правові підстави для обмежувальних заходів під час поширення коронавірусу.

За законопроект №3320 13 квітня проголосували 316 народних депутатів.

Проект закону, зокрема, пропонує чітко визначити поняття “самоізоляція” та “обсервація”.

Самоізоляція – перебування особи, щодо якої є обґрунтовані підстави про ризик інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі особистого зобов’язання;

– перебування особи, щодо якої є обґрунтовані підстави про ризик інфікування або поширення нею інфекційної хвороби, у визначеному нею місці (приміщенні) з метою дотримання протиепідемічних заходів на основі особистого зобов’язання; Обсервація – перебування особи, щодо якої є ризик поширення інфекційної хвороби, в обсерваторі з метою її обстеження і медичного спостереження за нею.

Уряду передбачається надати право визначати їх порядок, а місцевій владі – право створювати тимчасові спеціалізовані лікарні для боротьби проти Covid-19.

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Крім того, пропонується тимчасово запровадити норму, необхідну для обробки персональних даних громадян без їхньої згоди, із метою впровадження сучасних протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, на період карантину пропонують заборонити відкривати справи про банкрутство юросіб-боржників.