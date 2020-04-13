Зеленский: Новый формат празднования Пасхи – настоящее проявление любви к ближнему

Празднование Пасхи в новом формате в этом году является “настоящим проявлением любви к ближнему”.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Собрания, толпы на Пасхальные праздники — прямой путь заболеть самому и заразить близких. Поэтому Пасха в новом формате в этом году — это настоящее проявление любви к ближнему, — подчеркнул глава государства.

На традиционном совещании под председательством Зеленского отмечалось, что на празднование Пасхи западного обряда 12 апреля в храмы пришло примерно 126 тыс. украинцев по сравнению с почти 3 млн человек в 2019 году.

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— Эти цифры показывают, что многие священнослужители и прихожан осознают страшную опасность, которую представляет эпидемия коронавируса, — заявил Зеленский и добавил, что за нарушение карантина во время богослужений Нацполиция составила админпротоколы в семи областях.

Как известно, Министерство здравоохранения прогнозирует пик распространения коронавируса в Украине перед Пасхой.