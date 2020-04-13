На период карантина запретят открывать дела о банкротстве юрлиц-должников

Народные депутаты предлагают на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены установить запрет на открытие производства по делам о банкротстве должников-юрлиц по заявкам кредиторов.

Такие поправки в Кодекс Украины по процедурам банкротства содержатся в законопроекте №3322 от 10 апреля. Текст обнародовали на сайте парламента.

Авторами инициативы выступили Сергей Тарута, Дмитрий Наталуха, Алексей Мовчан и Ярослав Рущишин.

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Согласно законопроекту, действие этой нормы может распространяться на долги, которые возникли с 1 февраля 2020 года.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин подал в Раду проект о Программе деятельности правительства.