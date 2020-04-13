Льготная оплата за коммуналку будет действовать до конца карантина — Кличко

Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца.

Но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще.