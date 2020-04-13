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Факты / Украина / Общество

Льготная оплата за коммуналку будет действовать до конца карантина — Кличко

Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн-пресс-конференции.

— У нас была норма скидки 10% для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца.

Но это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще.

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Кличко отметил, что из-за ограничительных мер в городе резко упал уровень оплаты.

— Общий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве не достиг 80%. По сравнению с февралем, значительно меньше киевлян заплатили за услуги, — отметил Виталий Кличко.

По его совам, эти средства очень нужны городу. Потому что это, в том числе, и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы.

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