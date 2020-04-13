Пільгова оплата за комуналку діятиме до кінця карантину – Кличко

Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.
– У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця.
Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі.
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Кличко зазначив, що через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати.
– Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги, – наголосив Віталій Кличко.
За його совами, ці кошти дуже потрібні місту. Бо це, зокрема, і зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.
До слова, Укрпошта відкрила доставку пенсій, соцвиплат, ліків та продуктів.