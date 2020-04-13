Пільгова оплата за комуналку діятиме до кінця карантину – Кличко

Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

– У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця.

Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі.