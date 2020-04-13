PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Пільгова оплата за комуналку діятиме до кінця карантину – Кличко

Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-прес-конференції.

– У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця.

Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі.

Читайте: Як сплатити комуналку через листоношу і не наразитися на шахрая

Кличко зазначив, що через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати.

– Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги, – наголосив Віталій Кличко.

За його совами, ці кошти дуже потрібні місту. Бо це, зокрема, і зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.

До слова, Укрпошта відкрила доставку пенсій, соцвиплат, ліків та продуктів.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка