В Раде зарегистрировали доработанный проект об изменениях в госбюджет-2020 (ДОКУМЕНТ)

В Верховной Раде появился обновленный законопроект об изменениях в госбюджет. Законопроект №3279-д опубликовано на сайте парламента.

Согласно документу, предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19, размером $64 млрд.

Кроме того, доходы бюджета уменьшили на 119,7 млрд и теперь они составят 975,8 млрд. В то же время расходы госбюджета увеличили на 82,4 млрд.

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Также планируется, что предельный объем дефицита возрастет и составит 298,4 млрд. Правительство планирует покрыть его преимущественно за счет чистых заимствований на сумму 296,7 млрд, а также поступлений от приватизации.

Согласно законопроекту, правительство уже не планирует проводить масштабную приватизацию. Поступления от приватизации уменьшились на 11,5 млрд — с 12 млрд в утвержденном бюджете до 0,5 млрд.

Законопроект про зміни до держбюджету by Віта Гірко on Scribd

Больше всего предполагается увеличить финансирование для Национальной службы здоровья, Пенсионного фонда, Резервного фонда и обслуживания государственного долга.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин предлагает выделить на пенсии дополнительно 20 млрд грн.