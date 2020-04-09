Основные статьи обновленного госбюджета-2020 согласованы — Шмыгаль

Верховная Рада может принять обновленный госбюджет-2020 на заседании на следующей неделе.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

По его словам, основные изменения в главную смету страны уже согласованы парламентом, сейчас еще проводится работа правительства с профильным комитетом.

Шмыгаль отметил, что обновленный госбюджет нужно как можно скорее принять, чтобы можно было оказать финансовую помощь пенсионерам и увеличить надбавки медикам.

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Глава Кабмина также сообщил послу о шагах по поддержке медицинских работников, социально уязвимых слоев населения, людей, потерявших работу, малого и среднего бизнеса в условиях карантина из-за коронавируса.

Напомним, по информации источников, внеочередное заседание Верховной Рады состоятся в понедельник, 13 апреля, в 12.00.

Источник: Кабмин