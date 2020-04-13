Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 13 квітня о 14.00. На розгляд народних депутатів винесені такі питання:

проект закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання);

проект закону про внесення змін до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік (повторне перше читання із скороченням строку підготовки);

проект закону про внесення змін до закону України Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби (Covid-19);

проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу);

проект закону про внесення змін до закону України Про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету;

проект закону про внесення зміни до розділу XI Перехідні положення Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та розгляду окремих питань під час судового провадження на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) (друге читання із скороченням строку підготовки);

закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з пропозиціями президента;

проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 31 березня 2020 року про ухваленя в цілому як закону проекту закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Читайте: У Раді зареєстрували доопрацьований проект про зміни до держбюджету-2020 (ДОКУМЕНТ)

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що оновлений держбюджет потрібно якомога швидше ухвалити.

Це потрібно для того, щоб можна було надати фінансову допомогу пенсіонерам та збільшити надбавки медикам.