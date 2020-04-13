PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Турция предоставит медицинскую помощь Украине — посол

Турция предоставит Украине медицинскую помощь на фоне вспышки коронавируса. Страна уже определила процедуру и требования для получения разрешений для экспорта продукции.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

— Если продукция есть в достаточном количестве в Турции, в частности для ее собственных нужд, и она имеет возможность экспортировать, достигнута договоренность, что мы можем ее закупать.

Читайте: США выделяют Украине помощь для борьбы против коронавируса

Посол отметил, что после телефонного разговора президентов Украины и Турции 1 апреля Анкара разрешила экспорт необходимой Украине продукции при условии соблюдения процедуры.

Она предусматривает, что турецкие производители в зависимости от типа продукции обращаются за разрешением к определенному органу, после получения которого могут осуществлять экспорт.

Также Андрей Сибига сообщил, что Университет Башкент в Анкаре предоставил для украинских медиков 3,5 тыс. хирургических масок и 100 хирургических халатов.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что ЕС выделяет Украине €80 млн для борьбы с коронавирусом.

Источник: Укринформ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка