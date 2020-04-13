Туреччина надасть медичну допомогу Україні – посол

Туреччина надасть Україні медичну допомогу на тлі спалаху коронавірусу. Країна вже визначила процедуру і вимоги для отримання дозволів для експорту продукції.

Про це повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

– Якщо продукція є в достатній кількості в Туреччині, зокрема для її власних потреб, й вона має змогу експортувати, досягнуто домовленості, що ми можемо її закуповувати.

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Посол зазначив, що після телефонної розмови президентів України та Туреччини 1 квітня Анкара дозволила експорт необхідної Україні продукції за умови дотримання процедури.

Вона передбачає, що турецькі виробники залежно від типу продукції звертаються за дозволом до визначеного органу, після отримання якого можуть здійснювати експорт.

Також Андрій Сибіга повідомив, що Університет Башкент в Анкарі надав для українських медиків 3,5 тис. хірургічних масок і 100 хірургічних халатів.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що ЄС виділяє Україні €80 млн для боротьби з коронавірусом.