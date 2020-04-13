Пряму онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради IX скликання 13 квітня можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Народні депутати планують розглянути проект закону Про внесення змін до держбюджету-2020.

На позачерговому засіданні розглянуть законопроект Про захист населення від інфекційних хвороб щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Також нардепи повинні розглянути проект закону, який передбачає посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

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Народні депутати зберуться у сесійній залі парламенту о 14.00.





Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що основні статті оновленого держбюджету-2020 вже узгоджені.

Він закликав нардепів його ухвалити, щоб почати надавати фінансову допомогу пенсіонерам і збільшити надбавки медикам.