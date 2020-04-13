Как получить кредит, имея кредит

Из-за карантина в Украине во многих украинцев возникли проблемы с деньгами и выплатами кредитов.
Получить кредит, уже имея кредит реально, но для этого нужно доказать банку, что заемщик платежеспособен.
— Если доходы ”белые” и их достаточно для обслуживания кредитов и обеспечения жизни, банк может согласиться выдать вам новую финансовую ссуду. Но все зависит от вашей кредитной истории, — говорит Тарас Дзех, эксперт по кредитованию.
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Что нужно для банка, чтобы получить кредит:
- официальное трудоустройство с високой зарплатой;
- паспорт и идентификационный код;
- документы на предыдущие кредиты;
- справка о реальных доходах;
- двое поручителей, которые не имеют финансовых обязаностей.
— Тогда есть шанс пройти процедуру банковского скоринга (проверка кредитной истории. — Ред.), — объясняет эксперт.
Другой вариант — обратиться к кредитному брокеру, который является посредником между банками и клиентом. Брокер работает сразу с несколькими финучреждениями и позволит подобрать наиболее выгодный вариант. За свои услуги он берет комиссию.
Еще один вариант — взять займ в микрофинансовой организации. В Украине работает около 700 таких сервисов. Недостатком этого варианта является малые суммы до 10 тыс. грн и большие проценты для оплаты.
Напомним, около 10 украинских банков предоставляют своим клиентам кредитные каникулы из-за карантина.