Как получить кредит, имея кредит

Из-за карантина в Украине во многих украинцев возникли проблемы с деньгами и выплатами кредитов.

Получить кредит, уже имея кредит реально, но для этого нужно доказать банку, что заемщик платежеспособен.

— Если доходы ”белые” и их достаточно для обслуживания кредитов и обеспечения жизни, банк может согласиться выдать вам новую финансовую ссуду. Но все зависит от вашей кредитной истории, — говорит Тарас Дзех, эксперт по кредитованию.

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Что нужно для банка, чтобы получить кредит:

официальное трудоустройство с високой зарплатой;

паспорт и идентификационный код;

документы на предыдущие кредиты;

справка о реальных доходах;

двое поручителей, которые не имеют финансовых обязаностей.

— Тогда есть шанс пройти процедуру банковского скоринга (проверка кредитной истории. — Ред.), — объясняет эксперт.

Другой вариант — обратиться к кредитному брокеру, который является посредником между банками и клиентом. Брокер работает сразу с несколькими финучреждениями и позволит подобрать наиболее выгодный вариант. За свои услуги он берет комиссию.

Еще один вариант — взять займ в микрофинансовой организации. В Украине работает около 700 таких сервисов. Недостатком этого варианта является малые суммы до 10 тыс. грн и большие проценты для оплаты.

Напомним, около 10 украинских банков предоставляют своим клиентам кредитные каникулы из-за карантина.