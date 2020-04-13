Як отримати кредит, маючи кредит

Через карантин в Україні у багатьох українців виникли проблеми із грошима та виплатами кредитів.

Отримати кредит, вже маючи кредит реально, але для цього потрібно довести банку, що позичальник платоспроможний.

– Якщо доходи ”білі” і їх достатньо для обслуговування кредитів та забезпечення життя, банк може погодитись видати вам нову фінансову позику. Але усе залежить від вашої кредитної історії, – каже Тарас Дзех, експерт із кредитування.

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Що потрібно для банку, щоб отримати кредит:

офіційне працевлаштування з високою зарплатою;

паспорт та ідентифікаційний код;

документи на попередній кредит;

довідка про реальні доходи;

двоє поручителів, які не мають фінансових зобов’язань.

– Тоді є шанс пройти процедуру банківського скорингу (перевірка кредитної історії. – Ред.), – пояснює експерт.

Інший варіант – звернутись до кредитного брокера, який є посередником між банками і клієнтом. Брокер працює відразу з декількома банками і дозволить підібрати найбільш вигідний варіант. За свої послуги він бере комісію.

Ще один варіант – взяти позику у мікрофінансовій організації. В Україні працює близько 700 таких сервісів. Недоліком цього варіанту є малі суми до 10 тис. грн та великі відсотки для сплати.

Нагадаємо, близько 10 українських банків надають своїм клієнтам, зокрема підприємствам кредитні канікули через карантин.