Как избежать законодательного спама: Разумков предложил новую процедуру

К банковскому закону, который состоит из 16 тыс. слов, в настоящее время внесено более 16 300 поправок.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире Свободы слова на телеканале ICTV объяснил, когда парламент рассмотрит закон о банках и как избежать законодательного спама.

— Точную дату рассмотрения назвать трудно. 16 тыс. поправок — такого не было никогда, это антирекорд. Я позволю себе сказать, что это направлено на то, чтобы затянуть процесс. На комитете всего за несколько дней смогли свести таблицу, даже аппаратура не выдерживала. Сейчас комитет будет обрабатывать правки, которые будут проработаны, а какие отклонены. Только потом можно выносить закон на рассмотрение, — отметил Разумков.

Он добавил, что сейчас существуют несколько параллельных процессов и дискуссий, где обсуждают изменения в регламент, чтобы избежать такого спама поправок.

— Есть те изменения в регламент, которые были задекларированы еще в начале нашей работы, имею в виду законопроект №1043. Там есть неплохие предложения, которые позволят фактически создать процедуру, которая позволит за 1-1,5 недели рассмотреть любой заонопроект, который умышленное был затянут, — уточнил спикер Рады.

Дмитрий Разумков отметил, что сейчас в комитете есть предложение по предотвращению умышленной отсрочки принятия закона.

— В случае, когда есть более 500 поправок и они в 5 раз превышают количество статей или пунктов законопроекта, после того как сведена таблица применяется процедура сбора подписей (150 подписей), затем вопрос рассматривается на заседании. Если набирается 226 голосов, каждая фракция может внести по 5 поправок и предложений (по 1 от депутата) и комитет должен за двое суток внести эти предложения в таблицу, — уточнил Разумков.

Таким образом рассмотрение вопросов будет занимать от 1,5 до 2 часов.

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Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля отклонила 13 постановлений об отмене голосования за рынок земли, разблокировав его подписание.

Также нардепы внесли изменения в государственный бюджет на 2020 год.