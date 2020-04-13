Як уникнути законодавчого спаму: Разумков запропонував нову процедуру

До банківського закону, який складається із 16 тис. слів, наразі внесено понад 16 300 правок.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV пояснив, коли парламент розгляне закон про банки та як уникнути законодавчого спаму.

– Точну дату розгляду назвати важко. 16 тис. правок – такого не було ніколи, це антирекорд. Я дозволю собі сказати, що це направлено на те, щоб затягнути процес. На комітеті лише за кілька днів змогли звести таблицю, навіть апаратура не витримувала. Зараз комітет буде опрацьовувати правки, які будуть опрацьовані, а які відхилені. Тільки потім можна виносити закон на розгляд, – наголосив Разумков.

Він додав, що наразі існують кілька паралельних процесів та дискусій, які обговорюють зміни до регламенту, аби уникнути такого спаму поправок.

– Є ті зміни до регламенту, які були задекларовані ще на початку нашої роботи, маю на увазі законопроект №1043. Там є непогані пропозиції, які дозволять фактично створити процедуру, яка дасть змогу за 1-1,5 тижні розглянути будь-який законопроект, який умисне був затягнутий, – уточнив спікер Ради.

Дмитро Разумков зазначив, що наразі у комітеті є пропозиція щодо уникнення навмисного відтермінування ухвалення закону.

– У випадку, коли є більше 500 правок і вони у 5 разів перевищують кількість статей або пунктів законопроекту, після того як зведена таблиця, застосовується процедура збору підписів (150 підписів), потім питання розглядають на засіданні. Якщо набирається 226 голосів, кожна фракція може внести по 5 правок і пропозицій (по 1 від депутата) і комітет повинен за дві доби внести ці пропозиції у таблицю, – уточнив Разумков.

Таким чином розгляд питань займатиме від 1,5 до 2 годин.

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Нагадаємо, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, розблокувавши його підписання.

Також нардепи внесли зміни до державного бюджету на 2020 рік.