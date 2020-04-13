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Факти / Україна

Зеленський: Новий формат святкування Великодня – справжній прояв любові до ближнього

Святкування Великодня у новому форматі цього року є “справжнім проявом любові до ближнього”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Збори, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому і заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цього року – це справжній прояв любові до ближнього, – наголосив глава держави.

На традиційній нараді під головуванням Зеленського зазначалося, що на святкування Великодня західного обряду 12 квітня до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн осіб у 2019 році.

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– Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку представляє епідемія коронавірусу, – заявив Зеленський і додав, що за порушення карантину під час богослужінь Нацполіція склала адмінпротоколи в семи областях.

Як відомо, Міністерство охорони здоров’я прогнозує пік поширення коронавірусу в Україні перед Великоднем.

Джерело: Офіс президента

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