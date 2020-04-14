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Факты / Украина

8% украинцев потеряли работу за время карантина, у 55% сбережений хватит на месяц

8% украинцев потеряли работу после введения ограничительных мер для борьбы против коронавируса.

Об этом говорится в результатах опроса 2 тыс. респондентов во всех областях Украины группы Рейтинг.

При этом 40% отметили, что в их работе ничего не изменилось, 23% работают дистанционно, 11% ушли в отпуск, 18% находятся в отпуске по собственному желанию.

55% граждан признались, что их финансовой подушки безопасности при условии прекращения получения доходов хватит меньше чем на месяц.

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17% смогут жить без доходов до двух месяцев, 8% — до трех месяцев. 9% — до полугода и более.

В целом 51% опрошенных украинцев заявили, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, 42% назвали его стабильным, 6% увидели улучшения.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещает, что уже в мае правительство создаст 500 тыс. рабочих мест для всех украинцев.

Фото: Dreamstime

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