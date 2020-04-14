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Факти / Україна

8% українців втратили роботу за час карантину, у 55% заощаджень вистачить на місяць

8% українців втратили роботу після запровадження обмежувальних заходів для боротьби проти коронавірусу.

Про це йдеться в результатах опитування 2 тис. респондентів у всіх областях України групи Рейтинг.

Водночас 40% зазначили, що в їхній роботі нічого не змінилося, 23% працюють дистанційно, 11% пішли у відпустку, 18% – у відпустці за власним бажанням.

55% громадян зізналися, що їхньої фінансової подушки безпеки за умови припинення отримання доходів вистачить менше ніж на місяць.

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17% зможуть жити без доходів до двох місяців, 8% – до трьох місяців. 9% – до півроку і більше.

Загалом 51% опитаних українців заявили, що економічне становище їхньої сім’ї погіршилося за останні півроку, 42% назвали його стабільним, 6% побачили поліпшення.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що уже в травні уряд створить 500 тис. робочих місць для всіх українців.

Фото: Dreamstime

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