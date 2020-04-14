85% украинцев не пойдут в церковь на Пасху — опрос

85% украинцев не собираются идти в церковь на Пасху, 4% намерены пойти на богослужение, а 7% планируют просто посвятить пасхальную корзину.

Такие результаты опроса 2 тыс. респондентов во всех областях Украины представила группа Рейтинг и подчеркнула, что еще в марте лишь 21% граждан собирались воздержаться от посещения церквей.

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Также 55% украинцев не пойдут на кладбища в поминальные дни. В то же время 8% намерены пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% планируют посещение кладбища вне праздников, чтобы избежать скопления людей.

К слову, в Минздраве заявили, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи карантина.