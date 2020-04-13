Посещение храмов на Пасху может нивелировать достижения карантина

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии Covid-19 благодаря карантинным мероприятиями.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Мы общались с Советом церквей, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений людей. Данные, которые у нас есть, говорят, что не так много было нарушений в церквях. Были единичные нарушения, когда верующих допустили в сами храмы, но в большинстве случаев украинцы собирались возле храмов, и были массовые скопления людей. И это может привести к тому, что будет всплеск заболеваемости, — сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время эпидемия в Украине развивается по сценарию, который предусматривает не более 2% инфицированного населения.

— Это та динамика, которая позволит нам пройти эпидемию без большой нагрузки на систему здравоохранения и на экономика, — отметил Ляшко.

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Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.

— Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей. Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома, все религиозные обряды провести дома, ведь так легко разрушить в конце карантинных мероприятий все то, чего мы достигли, а мы достигли много чего, — сказал он.

Решение о выходе из карантина будет приниматься по ситуации, которая сложится на 24 апреля.

Напомним, по состоянию на 9.00 13 апреля в Украине 3 102 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.