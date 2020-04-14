85% українців не підуть до церкви на Великдень – опитування

85% українців не збираються йти до церкви на Великдень, 4% мають намір піти на богослужіння, а 7% планують просто посвятити великодній кошик.

Такі результати опитування 2 тис. респондентів у всіх областях України представила група Рейтинг та підкреслила, що ще в березні лише 21% громадян збиралися утриматися від відвідування церков.

Читайте: Лише 53% киян вважають загрозу коронавірусу реальною – опитування

Також 55% українців не підуть на кладовища у поминальні дні. Водночас 8% мають намір піти у день, коли церква даватиме там службу, а 32% планують відвідування кладовища не у святкові дні, щоб уникнути скупчення людей.

До слова, в Міністерстві охорони здоров’я заявили, що масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи карантину.