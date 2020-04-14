Карантинная инфляция. Почему начали расти цены на продукты питания

Цены на витаминные продукты после начала пандемии коронавируса бьют настоящие рекорды.

Полки с мукой пустеют на глазах. Кроме карантина, сказывается и подготовка к выпеканию куличей на Пасху. Поэтому стоимость ощутимо подскочила на 15%. Но запасы муки есть, урожай зерновых был одним из рекордных, поэтому недостатка ждать не стоит.

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Хватает и макарон, хотя их тоже активно разбирают. Но цены в некоторых супермаркетах вдвое выше, чем в других. Неизменным же лидером продуктовой корзины остается гречка.

Встречаются и более странные расценки. Например, килограмм соленых огурцов может обойтись вам только в 65 грн. А имбирь вообще достиг цены в 400 грн за килограмм. До карантина он стоил в среднем 260 грн.

Лимоны из Турции подорожали до 108 грн, их цена выросла вдвое. Сейчас же Анкара вообще ограничила их экспорт. О своих запасах позаботилась и соседняя Беларусь и резко ограничивает объем импорта гречки и картофеля в Украину.

Внутренние украинские цены такие же как и на продуктовый импорт. Поэтому если подорожает белорусская картошка, к ней подтянется и украинская.

Впрочем, настоящую злую шутку с ценами сыграл курс доллара. После значительного скачка украинская гривна вдруг укрепилась. Здесь нам на руку сыграла посевная кампания, которая из-за теплой погоды началась значительно раньше.

К середине мая курс будет держаться на уровне 26,5 грн за $1, прогнозируют эксперты. А значит цены также должны пойти вниз. Этому поспособствует и снижение стоимости горючего.

Украинские сети АЗС, несмотря на благоприятную мировую конъюнктуру, могут процесс и затормозить. Потому что из-за карантина продают на треть меньше топлива чем обычно.

Правда, на продуктах снижение стоимости доллара и горючего украинцы пока не почувствовали. Цены уверенно ползут вверх. Оказывается, влияет и то, что из-за карантина закрыты все рынки кроме оптовых.

На столичном рынке цены пока не поднимали, но торговцы жалуются, что продавать некому. Рестораны и кафе закрыты. Торговые точки на розничных рынках — тоже на карантине.

Но больше всего влияет на ценники ажиотажный спрос. Обычно такое продуктовое безумие наблюдается только перед Новым годом. Спекулянтам есть где разгуляться.

Особенно неистовствуют цены на карантинные товары. Например, санитайзер стоит почти 300 грн за 250 мл, что в три раза больше, чем до карантина.

В аптеках похожая картина. Дезинфицирующие средства очень дорогие, да и есть не везде, такая же ситуация и с масками. Можно увидеть только однослойные маски за 14 грн.

А профессиональные медицинские маски, имеющие надежную защиту — почти отсутствуют. В ассоциации экспортеров говорят, что в мире материалы для них подорожали втрое.

Напомним, цены на электроэнергию начали падать в европейских странах. Об этом свидетельствуют данные европейской энергетической биржи Nord Pool и венгерской энергетической биржи HUPH.