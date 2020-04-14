Карантинна інфляція. Чому почали зростати ціни на продукти харчування

Ціни на вітамінні продукти після початку пандемії коронавірусу б’ють справжні рекорди.

Полиці із борошном порожніють на очах. Окрім карантину, дається взнаки і підготовка до випікання пасок на Великдень. Тому вартість відчутно підскочила на 15%. Але запаси борошна є, врожай зернових був одним із рекордних, тож нестачі чекати не варто.

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Вистачає і макаронів, хоча їх теж активно розбирають. Та ціни у деяких супермаркетах вдвічі вищі, ніж в інших. Незмінним же лідером продуктового кошика залишається гречка.

Трапляються і більш дивні розцінки. Наприклад, кілограм солених огірків може обійтися вам аж у 65 грн. А імбир взагалі досяг ціни в 400 грн за кілограм. До карантину він коштував в середньому 260 грн.

Лимони з Туреччини подорожчали до 108 грн, їх ціна зросла удвічі. Зараз же Анкара взагалі обмежила їх експорт. Про свої запаси потурбувалася і сусідня Білорусь і різко обмежує обсяг імпорту гречки та картоплі в Україну.

Внутрішні українські ціни такі ж, як і на продуктовий імпорт. Тож якщо подорожчає білоруська бульба, до неї підтягнеться й українська.

Утім, справжній злий жарт із цінами зіграв курс долара. Після значного стрибка українська гривня раптом укріпилася. Тут нам на руку зіграла посівна кампанія, яка через теплу погоду розпочалася значно раніше.

До середини травня курс буде триматися на рівні 26,5 грн за $1, прогнозують експерти. А це означає, що ціни також мають піти вниз. Цьому посприяє і зниження вартості пального.

Українські мережі АЗС, попри сприятливу світову кон’юнктуру, можуть процес і загальмувати. Бо через карантин продають на третину менше пального, ніж зазвичай.

Правда, на продуктах зниження вартості долара і пального українці поки що не відчули. Ціни впевнено повзуть догори. Виявляється, впливає і те, що через карантин закриті усі ринки, окрім оптових.

На столичному ринку ціни поки не піднімали, але торговці жаліються, що продавати нема кому. Ресторани і кафе зачинені. Торгові точки на роздрібних ринках – теж на карантині.

Але найбільше впливає на цінники ажіотажний попит. Зазвичай таке продуктове божевілля спостерігається лише перед Новим роком. Спекулянтам є, де розгулятися.

Особливо шаленіють ціни на карантинні товари. Наприклад, санітайзери коштують майже 300 грн за 250 мл, що в три рази більше, аніж до карантину.

У аптеках схожа картина. Дезінфекційні засоби дорогі, та і є не всюди, та сама ситуація і з масками. Можна побачити лише одношарові маски за 14 грн.

А професійні медичних масок, що мають надійний захист, майже немає. В асоціації експортерів кажуть, що у світі матеріали для них подорожчали втричі.

Нагадаємо, ціни на електроенергію почали падати у європейських країнах. Про це свідчать дані європейської енергетичної біржі Nord Pool і угорської енергетичної біржі HUPH.