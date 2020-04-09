Плохой урожай и повышение цен — аграрии дали прогноз на 2020 год

Засуха, которая пришла после малоснежной зимы может критически навредить агропромышленному комплексу. Потери в миллионы тонн агропродукции откликнутся миллиардными убытками для агропредприятий и государства. Уже сейчас большинство аграриев даже не надеются получить прошлогодние урожаи.

В этом году из-за плюсовых погодных рекордов сажать начали на несколько недель раньше. Ранние яровые — ячмень и пшеницу сейчас сеют даже в северных регионах, а вот поздние — подсолнечник, кукурузу или гречку уже начали на юге. С точки зрения посева, погода благоприятная, ведь после дождя на землю не подступиться, поэтому аграрии спешат. Подробнее в сюжете Сергея Силина.

Напомним, депутаты фракции Слуга народа предлагают ограничить господдержку аграриев.

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