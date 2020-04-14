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Факты / Украина

Карантин в Киево-Печерской лавре: еще одна смерть от Covid-19 и новые больные

Вчера направили медицинские бригады в Киево-Печерскую лавру. Медобследование там прошли 230 служителей Лавры и 68 студентов духовной семинарии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Среди них обнаружили больных. Двух госпитализировали. Один отказался от госпитализации.

На территории Лавры выставили 4 поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы с территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению.

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Также Киево-Печерская лавра сообщила о закрытии верхней части для туристов и верующих с третьей недели Великого поста.

Напомним, карантин в Киево-Печерской лавре из-за вспышки коронавируса объявили еще 5 апреля, однако из-за резкого увеличения подтвержденных случаев Covid-19 столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям с 13 апреля полностью закрыла лавру, а полицейские и нацгвардейцы блокируют все входы.

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