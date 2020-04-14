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Факти / Україна / Суспільство

Київ посилює контроль на постах в’їзду у місто – кого перевірятимуть

Київ посилює контроль на постах в’їзду у місто.

Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.

– З четверга і до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва, – каже Кличко.

На постах відбуватиметься обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту. Йдеться про всі види транспорту, які перевозять більше трьох людей разом з водієм.

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Нагадаємо, станом на 12.00 14 квітня у Києві зафіксували 551 випадок коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко.

Джерело: КМДА

 

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