Київ посилює контроль на постах в’їзду у місто – кого перевірятимуть

Київ посилює контроль на постах в’їзду у місто.
Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко.
– З четверга і до наступного понеділка ми посилюємо контроль на постах, виставлених на всіх в’їздах до Києва, – каже Кличко.
На постах відбуватиметься обов’язкова термометрія для пасажирів транспорту. Йдеться про всі види транспорту, які перевозять більше трьох людей разом з водієм.
Читайте: Карантин у Києво-Печерській лаврі: ще одна смерть від Covid-19 і нові хворі
Нагадаємо, станом на 12.00 14 квітня у Києві зафіксували 551 випадок коронавірусу. Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко.
Джерело: КМДА