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Факты / Украина

На поминальные дни закроют все кладбища Киева — Кличко

На поминальные дни во время карантина все кладбища закрывают.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.

— Поминальные дни переносят на 6 июня, — сообщил Кличко.

Он напомнил, что с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми мэр неоднократно встречался.

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Также Виталий Кличко напомнил о важности соблюдения карантинных мер и призывал оставаться дома на Пасху.

Напомним, по состоянию на 12.00 14 апреля в Киеве зафиксировали 551 случай коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 56 киевлян.

Фото: Dreamstime

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