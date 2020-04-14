На поминальные дни во время карантина все кладбища закрывают.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время ежедневного брифинга.
— Поминальные дни переносят на 6 июня, — сообщил Кличко.
Он напомнил, что с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми мэр неоднократно встречался.
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Также Виталий Кличко напомнил о важности соблюдения карантинных мер и призывал оставаться дома на Пасху.
Напомним, по состоянию на 12.00 14 апреля в Киеве зафиксировали 551 случай коронавируса. За минувшие сутки заболели еще 56 киевлян.