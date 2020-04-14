На поминальні дні під час карантину всі кладовища закривають.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– Поминальні дні переносять на 6 червня, – повідомив Кличко.

Він нагадав, що з пропозицією перенести поминальні дні виступили і представники конфесій, з якими мер неодноразово зустрічався.

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Також Віталій Кличко нагадав про важливість дотримання карантинних заходів та закликав залишатися вдома на Великдень.

Нагадаємо, станом на 12.00 14 квітня у Києві зафіксували 551 випадок коронавірусу. За минулу добу захворіло ще 56 киян.