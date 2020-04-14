Восстановление движения общественного транспорта зависит от динамики заболеваний и смертей от коронавируса, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, отметив, что это произойдет не раньше мая.

По его словам, если динамика заболеваний пойдет вниз, постепенно будут уменьшать и ограничения на работу всех видов транспорта, в том числе и метро.

– О конкретных сроках говорить преждевременно. Точно не раньше мая. Я бы прогнозировал июнь-июль, – добавил Криклий.

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Он отметил, что это также зависит от каждого украинца – “насколько адекватно мы относимся к ограничениям, в том числе самоизоляции, как мы придерживаемся масочного режима, не ездим на выходные на шашлыки с родными и близкими”.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос об отмене карантина рассмотрят после Пасхи.

Фото: Київпастранс