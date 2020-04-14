Решение о выходе из карантина примут после Пасхи — Степанов

Вопрос об отмене карантина рассмотрят после Пасхи.

Об этом говорит глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

— Мы ежедневно анализируем ситуацию. Если мы увидим улучшение эпидемиологической ситуации — сможем очень пошагово уменьшать карантинные мероприятия. Это будет происходить после празднования Пасхи, — сказал он.

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Степанов отметил, что сейчас в стране карантин до 24 апреля.

— Для нас очень важно, чтобы Пасху в этом году мы отпраздновали онлайн, — сказал он.

Напомним, за предыдущие сутки коронавирус подтвердили у 64 медработников. На аппаратах ИВЛ четыре человека.