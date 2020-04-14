Відновлення руху громадського транспорту залежить від динаміки захворювань і смертей від коронавірусу, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, зазначивши, що це відбудеться не раніше травня.

За його словами, якщо динаміка захворювань піде вниз, поступово будуть зменшувати і обмеження на роботу усіх видів транспорту, зокрема й метро.

– Про конкретні терміни говорити передчасно. Точно не раніше травня. Я б прогнозував червень-липень, – додав Криклій.

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Він зазначив, що це також залежить від кожного українця – “наскільки адекватно ми ставимося до обмежень, зокрема самоізоляції, як ми дотримуємося маскового режиму, не їздимо на вихідні на шашлики з рідними і близькими”.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що питання про скасування карантину розглянуть після Великодня.

Фото: Київпастранс