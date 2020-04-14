После Пасхи в Киеве могут ослабить карантин — условие

Власти Киева после Пасхальных праздников готовы рассмотреть вопрос об ослаблении карантинных мер, если количество больных коронавирус начнет уменьшаться.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов.

По его словам, сейчас столичная власть разрабатывает программу постепенного выхода из режима строгих ограничений.

— Воплощение этого плана напрямую зависит от того, каким будет количество больных после Пасхи. Наша главная задача — не допустить вспышки заболевания. И мы делаем все возможное, чтобы остановить распространение вируса, — отметил городской голова.

По словам Кличко, если количество больных через неделю после Пасхальных праздников будет снижаться, власти столицы будто рассматривать вопрос об ослаблении ограничительных мер.

Читайте: В Киеве усилят контроль на въездах и выездах из города

Если же количество инфицированных будет расти — ограничения могут усилить.

— Я общался со многими эпидемиологами, в том числе и с директором известного в мире Института имени Роберта Коха. И я просил просчитать, когда Украина и, в частности, Киев могут достичь пика заболеваемости. Так вот, он сказал, что у него нет ответа на этот вопрос. И подчеркнул, что главное, по его мнению, — мы сможем пройти так называемый пик распространения болезни без коллапса медицинской системы, если будем придерживаться введенных правил, — подчеркнул Кличко.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вопрос об отмене карантина рассмотрят после Пасхи.