Після Великодня у Києві можуть послабити карантин – умова

Влада Києва після Великодніх свят готова розглянути питання про послаблення карантинних заходів, якщо кількість хворих на коронавірус почне зменшуватись.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, наразі столична влада розробляє програму поступового виходу з режиму суворих обмежень.

– Втілення цього плану напряму залежатиме від того, якою буде кількість хворих після Великодня. Наше головне завдання – не допустити спалаху захворювання. І ми робимо все можливе, аби зупинити розповсюдження вірусу, – зазначив міський голова.

За словами Кличка, якщо кількість хворих через тиждень після Великодніх свят знижуватиметься, влада столиці розглядатиме питання про послаблення обмежувальних заходів.

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Якщо ж кількість інфікованих буде зростати – обмеження можуть посилити.

– Я спілкувався з багатьма епідеміологами, в тому числі і з директором відомого в світі Інституту імені Роберта Коха. І я просив прорахувати, коли Україна та, зокрема, Київ може досягти піку захворюваності.

Так от, він сказав, що в нього немає відповіді на це питання. І наголосив, що головне, на його думку, – ми зможемо пройти так званий пік розповсюдження хвороби без колапсу медичної системи, якщо будемо дотримуватися запроваджених правил, – підкреслив Кличко.