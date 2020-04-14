Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

— Если коротко — пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас — в целом в норме, — написал Фирсов.

Читайте: Сжег 12 сел и добрался до Припяти: что известно о пожаре в Чернобыле

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения возник 4 апреля. Угрозы населенным пунктам нет.

Спасатели в течение 11 дней пытались потушить пламя. Сначала удалось локализовать пожар к очагам травяного покрова, однако 13 апреля пожар дошел до Припяти.

По факту пожара в Чернобыльской зоне полиция открыла два уголовных производства и установила личность одного из поджигателей.