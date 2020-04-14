Пожежу у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС наразі вдалося загасити, а проведені заміри радіаційного фону показують, що він у нормі.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов.

– Якщо коротко – пожежу вдалося загасити, дуже допоміг дощ. Рівень радіаційного фону постійно вимірюється, але ті дані, які є у нас – в цілому в нормі, – написав Фірсов.

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Нагадаємо, пожежа у Чорнобильській зоні відчуження виникла 4 квітня. Загрози населеним пунктам немає.

Рятувальники протягом 11 днів намагалися загасити полум’я. Спочатку вдалося локалізувати пожежу до осередків трав’яного покрову, однак 13 квітня пожежа дійшла до Прип’яті.

За фактом виникнення пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила два кримінальні провадження та встановила особу одного з паліїв.