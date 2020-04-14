В Киево-Печерской лавре умер иеродиакон Наум

В Киево-Печерской лавре умер 42-летний иеродиакон Наум, у которого накануне диагностировали коронавирус.

Монаха забрали в Александровскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В миру монаха зовут Евгений Федякин.

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До поступления в Киево-Печерскую лавру он нес послушание в Почаевской лавре. В киевской обители он был подвальным.

Напомним, строгий карантин в Киево-Печерской лавре объявили 13 апреля. Полицейские и нацгвардейцы блокируют все входы.

Источник: Киево-Печерская Лавра

Фото: Лавра