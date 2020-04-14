У Києво-Печерській лаврі помер ієродиякон Наум

У Києво-Печерській лаврі помер 42-річний ієродиякон Наум, у якого напередодні діагностували коронавірус.
Монаха забрали до Олександрівської лікарні та підключили до апарату штучної вентиляції легень.
В миру монаха звати Євген Федякін.
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До приходу в Києво-Печерську лавру він ніс послух у Почаївській лаврі. У київській обителі він був підвальним.
Нагадаємо, суворий карантин в Києво-Печерській лаврі оголосили 13 квітня. Поліцейські і нацгвардійці блокують всі входи.
Джерело: Києво-Печерська Лавра
Фото: Лавра