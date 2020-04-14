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У Києво-Печерській лаврі помер ієродиякон Наум

У Києво-Печерській лаврі помер 42-річний ієродиякон Наум, у якого напередодні діагностували коронавірус.

Монаха забрали до Олександрівської лікарні та підключили до апарату штучної вентиляції легень.

В миру монаха звати Євген Федякін.

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У Києво-Печерській лаврі помер ієродиякон Наум

До приходу в Києво-Печерську лавру він ніс послух у Почаївській лаврі. У київській обителі він був підвальним.

Нагадаємо, суворий карантин в Києво-Печерській лаврі оголосили 13 квітня. Поліцейські і нацгвардійці блокують всі входи.

Джерело: Києво-Печерська Лавра

Фото: Лавра

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