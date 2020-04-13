Відвідування храмів на Великдень може нівелювати досягнення карантину

Масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті під час стримування епідемії Covid-19 завдяки карантинним заходами.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Ми спілкувалися з Радою церков, що потрібно зробити все можливе, аби уникнути масових скупчень людей. Дані, які у нас є, свідчать, що не так багато було порушень у церквах. Були поодинокі порушення, коли вірян допустили в самі храми, але в більшості випадків українці збиралися біля храмів, і були масові скупчення людей. І це може призвести до того, що буде сплеск захворюваності, – сказав він.

Ляшко зазначив, що нині епідемія в Україні розвивається за сценарієм, який передбачає не більше 2% інфіковання населення.

– Це та динаміка, яка дозволить нам пройти епідемію без великого навантаження на систему охорони здоров’я і на економіку, – зазначив Ляшко.

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Ляшко закликав українців відсвяткувати Великдень вдома, не порушуючи карантину.

– Не вистачить ніяких сил ні поліції, ні епідеміологів, щоб закрити всі храми і закрити всіх людей. Ми розраховуємо на свідомість людей. Ще раз закликаю всіх відсвяткувати Великдень вдома, всі релігійні обряди провести вдома, адже так легко зруйнувати в кінці карантинних заходів все те, чого ми досягли, а ми досягли багато чого, – сказав він.

Рішення про вихід з карантину ухвалюватимуть, вихоячи із ситуації, яка складеться на 24 квітня.

Нагадаємо, станом на 9.00 13 квітня в Україні 3 102 підтверджені випадки коронавірусної інфекції. За добу зафіксовано 325 нових випадків.