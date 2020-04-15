Из-за карантина Киев потерял более 1 млрд грн — Кличко

Киев уже потерял более 1 млрд грн из-за мер по борьбе с коронавирусом, но эта сумма будет меняться, если карантин продлят.

В связи с этим столичная власть сократила расходы города.

— Мы не знаем, сколько будет длиться карантин. Мы уже сократили расходы нашего города на 1,4 млрд грн, — рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Несмотря на это, по словам Кличко, власть Киева продолжает выделять средства на развитие города. В столице даже во время карантина продолжается строительство и реконструкция путепроводов.

Напомним, ранее Виталий Кличко рассказал, что столичные предприятия, где обнаружат коронавирус, будут закрыты, а их сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию.