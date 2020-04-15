В Киеве по состоянию на 15 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 61 человек.
Всего в столице 612 подтвержденных случаев заболевания.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:
- Печерский +16
- Шевченковский +4
- Соломенский +8
- Днепровский 2
- Святошинский +4
- Деснянский +5
- Подольский +0
- Голосеевский 2
- Оболонский 1
- Дарницкий +19
Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования Covid-19.
В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.