В Киеве по состоянию на 15 апреля коронавирусом Covid-19 заболел еще 61 человек.

Всего в столице 612 подтвержденных случаев заболевания.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в таких районах:

Печерский +16

Шевченковский +4

Соломенский +8

Днепровский 2

Святошинский +4

Деснянский +5

Подольский +0

Голосеевский 2

Оболонский 1

Дарницкий +19

Напомним, по состоянию на 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования Covid-19.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.