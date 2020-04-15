PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Через карантин Київ втратив понад 1 млрд грн – Кличко

Київ уже втратив понад 1 млрд грн через заходи для боротьби з коронавірусом, але ця сума буде змінюватися, якщо карантин продовжать.

Через це столична влада скоротила витрати міста.

– Ми не знаємо, скільки буде тривати карантин. Ми вже скоротили витрати нашого міста на 1,4 млрд грн, – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Коронавірус в районах Києва: де найбільше випадків

Попри це, за словами Кличка, влада Києва продовжує виділяти кошти на розвиток міста. У столиці навіть під час карантину продовжується будівництво та реконструкція шляхопроводів.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповідав, що столичні підприємства, де виявлять коронавірус, будуть закриті, а їхніх працівників відправлять на двотижневу самоізоляцію.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка