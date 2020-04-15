Через карантин Київ втратив понад 1 млрд грн – Кличко

Київ уже втратив понад 1 млрд грн через заходи для боротьби з коронавірусом, але ця сума буде змінюватися, якщо карантин продовжать.

Через це столична влада скоротила витрати міста.

– Ми не знаємо, скільки буде тривати карантин. Ми вже скоротили витрати нашого міста на 1,4 млрд грн, – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Читайте: Коронавірус в районах Києва: де найбільше випадків

Попри це, за словами Кличка, влада Києва продовжує виділяти кошти на розвиток міста. У столиці навіть під час карантину продовжується будівництво та реконструкція шляхопроводів.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко розповідав, що столичні підприємства, де виявлять коронавірус, будуть закриті, а їхніх працівників відправлять на двотижневу самоізоляцію.