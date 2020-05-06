Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 6 травня на коронавірус захворіли ще 68 людей.
Загалом у столиці 1 651 підтверджений випадок Covid-19.
Одужало 99 киян, а померло 28 хворих.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Печерський +23;
- Шевченкiвський +4;
- Солом’янський +5;
- Дніпровський +1;
- Святошинський +0;
- Деснянський +7;
- Подільський +4;
- Голосіївський +4;
- Оболонський +3;
- Дарницький +17.
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Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки короновірусу, з яких 487 – за добу.