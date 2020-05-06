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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус по районах Києва: де найбільше випадків Covid-19 (КАРТА)

У Києві станом на 6 травня на коронавірус захворіли ще 68 людей.

Загалом у столиці 1 651 підтверджений випадок Covid-19.

Одужало 99 киян, а померло 28 хворих.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

  • Печерський +23;
  • Шевченкiвський +4;
  • Солом’янський +5;
  • Дніпровський +1;
  • Святошинський +0;
  • Деснянський +7;
  • Подільський +4;
  • Голосіївський +4;
  • Оболонський +3;
  • Дарницький +17.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки короновірусу, з яких 487 – за добу.

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