Коронавірус в Києві: статистика по районах Києва (КАРТА)

У Києві станом на 6 травня на коронавірус захворіли ще 68 людей.

Загалом у столиці 1 651 підтверджений випадок Covid-19.

Одужало 99 киян, а померло 28 хворих.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Печерський +23;

Шевченкiвський +4;

Солом’янський +5;

Дніпровський +1;

Святошинський +0;

Деснянський +7;

Подільський +4;

Голосіївський +4;

Оболонський +3;

Дарницький +17.

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Нагадаємо, станом на 9.00 6 травня в Україні зафіксовано 13 184 випадки короновірусу, з яких 487 – за добу.