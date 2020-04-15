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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.00 утра 15 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

Всего умерло 108 человек, а 143 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 392 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 241 случай;
  • Волынская область — 100 случаев;
  • Днепропетровская область — 74 случая;
  • Донецкая область — 12 случаев;
  • Житомирская область — 130 случаев;
  • Закарпатская область — 110 случаев;
  • Запорожская область — 99 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 356 случаев;
  • Кировоградская область — 192 случая;
  • м. Киев — 612 случаев;
  • Киевская область — 230 случаев;
  • Львовская область — 152 случая;
  • Луганская область — 4 случая;
  • Николаевская область — 14 случаев;
  • Одесская область — 70 случаев;
  • Полтавская область — 27 случаев;
  • Ровенская область — 173 случая;
  • Сумская область — 77 случаев;
  • Тернопольская область — 287 случаев;
  • Харьковская область — 25 случаев;
  • Херсонская область — 41 случай;
  • Хмельницкая область — 34 случая;
  • Черновицкая область — 589 случаев;
  • Черкасская область — 105 случаев;
  • Черниговская область — 10 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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